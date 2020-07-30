Замглавсанэпидемиолога в Шымкенте получил взятку банками энергетика Gorilla – «антикор»

Шымкент. 30 июля. КазТАГ – Заместитель главного санэпидемиолога Абайского района Шымкента подозревается во взяточничестве, передает корреспондент агентства.

«Департаментом антикоррупционной службы по городу Шымкент проводится досудебное расследование в отношении заместителя руководителя управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Абайского района города Шымкент. Он подозревается в том, что 24 июля 2020 года получил от владельца одного из магазинов города Шымкент денежные средства в сумме Т30 тыс. и двух банок энергетического напитка Gorilla общей стоимостью Т700», — говорится в сообщении антикоррупционной службы в четверг.

Взятка, по версии следствия, была получена «за не привлечение к административной ответственности за нарушение правил карантина».