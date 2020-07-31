Нур-Султан. 31 июля. КазТАГ – Почти 3,5 тыс. человек оштрафовали за отсутствие масок во время карантина в Казахстане, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

«За нарушение установленных карантинных ограничений, в том числе масочного режима, предусмотрена ответственность по части 1 статьи 425 (нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) КоАП РК, влекущая штраф на физических лиц в размере 30 МРП (Т83 340 – КазТАГ). По этой статье к ответственности уже привлечено 3467 лиц», — говорится в сообщении в пятницу.

К примеру, за обслуживание покупателей без маски был оштрафован фармацевт одной из аптек в Алматы. Аналогично наложен штраф на гражданку за нахождение в общественном транспорте без маски.

«Обращаем внимание, что при признании вины законодательство предоставляет право виновному лицу в течение семи суток оплатить половину штрафа. В ином случае, исходя из конкретных обстоятельств дела, уполномоченный орган вправе самостоятельно сократить размер штрафа на 1/3 (30%)», — заявили в генпрокуратуре.

1 МРП = Т2778.

Напомним, 30 июля постановлением главного государственного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой казахстанцев обязали носить маски на улицах.