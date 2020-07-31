Актобе. 31 июля. КазТАГ — Подозреваемого в изнасиловании женщины и малолетней девочки задержали в Актобе, сообщает «Актобе Таймс».

«Полиция подозревает 33-летнего неоднократно судимого в совершении сразу двух преступлений в отношении женщины и ребенка. (…) (В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области указали, что – КазТАГ) подозреваемый местный житель задержан, его вина доказана собранными доказательствами, подозреваемого отправили в изолятор временного содержания. Полиция предъявила ему сразу три статьи УК РК – это изнасилование взрослой женщины, малолетней девочки, а также насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней», — говорится в сообщении.

По сведениям пресс-службы ДП Актюбинской области, оба факта не связаны друг с другом, жертвы не были знакомы.

«Так, в июле он якобы совершил изнасилование взрослой женщины. Видимо, почувствовав безнаказанность, 22 июля в городе Актобе он пошел на изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки. Возраст жертвы полиция не сообщает. Однако известно, что термин «малолетняя» – это возраст до 13 лет включительно по Уголовному кодексу РК. (…) Если вину рецидивиста докажут в суде, ему грозит от 20 лет заключения до пожизненного лишения свободы», — резюмируется в сообщении.