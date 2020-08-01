Алматы. 1 августа. КазТАГ – Дополнительные карантинные ограничения введут в Алматы с 3 августа, сообщает пресс-служба акима города.

«С 00.00 3 августа 2020 года в Алматы вводятся дополнительные ограничительные мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, меры по обязательному соблюдению требований изоляции на дому лицам с подтвержденным диагнозом COVID-19 и лицам, с положительным результатом ПЦР-обследования», — говорится в сообщении в субботу.

Как утверждает главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, дополнительные меры направлены на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.

«Бессимптомный носитель при любой инфекции во все времена имел особую опасность. Мы помним тот же гепатит А, где бессимптомный носитель может заразить до 20 человек. Многие, как мы видим, нарушают данное требование. Это чревато заражением соседей и дальнейшим распространением инфекции. Поэтому мы приняли специальные меры по локализации риска дальнейшего заражения», — отметил Бекшин.

Вместе с тем он напомнил об административной и уголовной ответственности граждан за несоблюдение и нарушение указанных требований.

«Нами приняты строгие меры, чтобы обезопасить жителей города. Данные меры направлены на прекращение перезаражения именно бессимптомными, которые находятся на домашнем карантине, и лицами, которые имеют положительные результаты ПЦР-обследования», — добавил главсанврач.

Уточняется, что нахождение лица с подтвержденным диагнозом COVID-19 в карантинном стационаре оплачивается за счет бюджета.