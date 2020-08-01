Нур-Султан. 1 августа. КазТАГ – О погоде в Казахстане в августе рассказали синоптики, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории средняя месячная температура воздуха в августе ниже июльской на +2+2,5(С, а в южных областях на 1(С. На севере Казахстана средняя месячная температура воздуха составляет +16+20(С и повышается к югу до +27+29(С. В предгорных районах температура воздуха с высотой понижается от +24(С (на высоте 450 м над уровнем моря) до 7,5(С (на высоте 3 км). Согласно консультативному прогнозу погоды температура воздуха в завершающем месяце лета ожидается в пределах климатической нормы», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, значительный переизбыток осадков и сильная засушливость, как правило, в августе наблюдаются редко. Август 2020 года также не исключение: количество осадков предполагается около нормы на большей части территории республики, больше нормы – в северо-западной части Восточно-Казахстанской области, а также в горных и предгорных районах Алматинской области, меньше нормы – в Мангыстауской, Кызылординской областях и на юге Актюбинской области.

«В первой декаде месяца неустойчивая погода будет связана с циклонами, атмосферными фронтами, прохождение которых обусловит кратковременные дожди, на западе, севере, востоке и юго-востоке сильные, а также усиление ветра. Грозовые явления и выпадение града ожидаются меньше чем в июле», — отмечается в сообщении.

Также отмечается, что на большей части Казахстана предполагается высокий фон температуры: ночью в пределах +15+25, днем воздух прогреется до +27+37, на юге до +40. Исключение составят западные, восточные и горные районы юго-восточных регионов, где в середине первой декады с вторжением холодных воздушных масс с районов Скандинавии и Таймыра температуры воздуха понизится ночью до +10+15, днем до +20+27.

«Во второй и третьей декадах дождливые и прохладные дни будут сменятся жаркими и малооблачными днями. Прогнозируется колебание температура воздуха: в северной половине страны ночью от +12+20 до +7+15, днем от +23+30 до +15+23; в южной половине и на западе ночью от +15+23 до +10+18, днем от +30+39 до +23+30», — резюмируется в сообщении.