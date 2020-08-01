Внеплановая проверка ряда авиакомпаний проведена в Казахстане по поручению Токаева

Алматы. 1 августа. КазТАГ – Внеплановая проверка ряда авиакомпаний проведена в Казахстане по поручению главы государства Касыма-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба АО «Авиационная администрация Казахстана».

«По поручению главы государства Касыма-Жомарта Токаева, Авиационной администрацией была проведена внеплановая проверка деятельности АО «Bek air», по результатам выявленных нарушении отозваны сертификаты летной годности воздушных судов и сертификат эксплуатанта авиакомпании. Также, завершены внеплановые проверки деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры Казахстана в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности. По итогам проверок, за неисполнение требований законодательства РК и ИКАО, приостановлены действия сертификатов эксплуатанта авиакомпании ТОО «Azee Air» и ТОО «Sigma Airlines», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, на сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 60 действующих авиакомпаний, выполняющие регулярные и нерегулярные рейсы, грузовые полеты, авиационные работы, эксплуатанты сверхлегкой авиации и авиации общего назначения. В течение прошедшего периода было проведено 84 инспекционных проверок и четыре сертификации авиакомпаний. В настоящее время общее количество зарегистрированных воздушных судов в Казахстане – 788.

Напомним, 27 декабря 2019 года в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы–Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Как уточнил вице-премьер Роман Скляр, самолет Bek Air дважды задел хвостовой частью взлетную полосу. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа. В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.

Помимо этого, 20 мая стало известно, что в Казахстане совместно с ООН начато расследование по делу о поставках оружия в Ливию.

«В него вовлечены несколько стран, сложность заключается в получении необходимых материалов, которые пытаются получить сотрудники ААК и представители других органов. На сегодняшний день, мы приостановили действие сертификата эксплуатанта Azee Air на шесть месяцев на период проведения расследования с международными инспекторами. Мы рассматриваем материалы Jupiter Jet и Jenis Air на предмет их участия, а также еще одной авиалинии, о которой нам стало известно – это «Сигма», — рассказал директор Авиационной администрации Казахстана (ААК) Питер Гриффитс