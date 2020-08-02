Нур-Султан. 2 август. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в пяти областях Казахстана на 3 августа, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 3 августа в Акмолинской области ожидаются сильная жара +35+36, ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. В Нур-Султане днем 3 августа ожидается ветер северо-восточный порывы 15-18 метров в секунду. В Кокшетау днем 3 августа ожидается сильная жара +35», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в воскресенье.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«3 августа в Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается гроза, пыльная буря. Ветер северо-восточный местами 15-20 метров в секунду. Днем местами сильная жара +35», — сообщает пресс-служба.

Вероятность шторма 90-95%.

Утром и днем 3 августа в Кызылординской области ожидаются ветер северо-восточный местами 15-20 метров в секунду, пыльная буря. Днем ожидается сильная жара +40, сохраняется чрезвычайная пожароопасность», — пишет пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 90-100%.

«Днем 3 августа в Костанайской области ожидается сильная жара +35+38. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 метров в секунду. В Костанае днем 3 августа ожидается сильная жара +36», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма 90-95%.

«Днем 3 августа в Северо-Казахстанской области сохраняется сильная жара +35+36. Ветер юго-восточный местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 3 августа ожидается сильная жара +35+36», — предупреждают метеорологи.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.