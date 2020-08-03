Известный кинохудожник заявил о подделке своей подписи в документах к фильму Турсунова

Алматы. 3 августа. КазТАГ – Известный кинохудожник по костюмам Куат Тлеубаев заявил о подделке своей подписи в документах к фильму режиссера Ермека Турсунова «Выбор», передает корреспондент агентства.

«Недавно из общедоступных документов на сайте государственных закупок я неожиданно узнал, что являюсь художником-постановщиком на кинокартине Е. Турсунова «Выбор», хотя никаких договоров не подписывал, и никаких переговоров по данному проекту ни с кем не вёл! Я направил запрос в НАО «ГЦПНК» с просьбой, предоставить копии документов по этому проекту, где упоминается мое имя, мои персональные данные, и что самое интересное, на всех документах стоит подделанная подпись: авторский договор №04-В от 01.01.2019; акт выполненных работ от 31.10.2019; акт выполненных работ от 10.12.2019; приказ №1 от 01.10.2019; приказ №3 от 01.11.2019; финансовый отчет; производственный отчет; зарплата ведомость», — написал Тлеубаев в понедельник на своей странице в социальной сети.

Он отметил, что для сотрудников НАО «ГЦПНК» (Государственный центр поддержки национального кино) это также стало неожиданностью.

«Хотелось бы спросить Ермека Турсунова, с кем он работал в подготовительном периоде, указанном в производственном отчете (встречи и обсуждения планов работ, разведка локаций, разработка художественной концепции и другое), и вопрос к директору ТОО «Турсуновфильм» Канату Торебай, кто же подделывал подписи на документах и кто получал финансовое вознаграждение?» — поинтересовался кинохудожник.

Редакция МИА КазТАГ пыталась связаться для получения комментария с самим Турсуновым, но он не ответил на звонок, журналисты агентства направили ему запрос посредством мессенджера WhatsApp с просьбой прокомментировать сообщение Тлеубаева, на момент подготовки данного материала к публикации запрос доставлен, но не прочитан.