Неопределенный круг пострадавших не установлен, но штраф в Т560 млн уже фигурирует

Для антимонопольщиков АО «Казахтелеком» вроде как по зубам. Только с соблюдением законности все плохо

Должен ли комитет по защите и развитию конкуренции (КЗРК) Министерства национальной экономики вносить свою лепту в пополнение бюджета? Ответ очевиден: да. Но дьявол кроется в деталях, даже если они крупные. Антимонопольщики призваны в первую очередь создавать среду, благодаря которой повышается качество товаров и услуг, а монопольными ценами и положением никто не злоупотребляет. Штрафы – тоже часть работы комитета. Вот только его деятельность должна происходить в условиях соблюдения законодательства (как и любая другая, включая работу судов), а оно сложное. Последняя история противостояния антимонопольщиков с АО «Казахтелеком» это лишний раз подтверждает.

По информационным лентам прошла информация, согласно которой антимонопольщики уличили АО «Казахтелеком» в грубых нарушения и непременно его за это накажут. Поскольку сообщения компактные, одно из них мы приведем полностью: «Казахтелеком» без согласия абонентов подключал их к платным услугам – КЗРК. Алматы. 1 августа. КазТАГ – АО «Казахтелеком» без согласия абонентов подключал их к платным услугам, сообщает пресс-служба комитета по защите и развитию конкуренции министерства национальной экономики РК. «По итогам судебных разбирательств вступило в силу судебное решение, подтвердившее законность начала антимонопольного расследования в отношении АО «Казахтелеком» по фактам навязывания потребителям платных услуг без их согласия. Согласно решению суда Нур-Султана от 3 июня 2020 года, антимонопольный орган правомерно начал расследование, поскольку установленные факты подтверждают нарушение антимонопольного законодательства. В настоящее время, «Казахтелекому» направлены результаты расследования, где, по мнению антимонопольщиков, имеют место многочисленные факты навязывания более 50 потребителям Алматы услуг интернета и связи без их согласия в среднем по Т4 тыс. на каждого», – говорится в сообщении в субботу. Как уточняется, до начала расследования «Казахтелекому» предлагалось добровольно устранить признаки нарушений и вернуть средства потребителям. Согласно результатам расследования, размер предполагаемого штрафа превысит Т560 млн».

Теперь давайте разбираться.

В антимонопольный орган обращались 11 абонентов Алматинского филиала компании в период 2018-го – начала 2019 года. По всем указанным абонентам комитет перенаправлял жалобы в «Казахтелеком», а потом вместе с заявителями получал ответы, что произведены соответствующие корректировки по начислениям в лицевых счетах. Поскольку негативные факты имели место, компания провела внутреннее расследование и самостоятельно выявила 32 клиента, в отношении которых были допущены нарушения. Проблема была решена (произведены перерасчеты) в самом филиале со всеми абонентами, после чего «Казахтелеком» в инициативном порядке уведомил об этом антимонопольщиков.

Как говорят старые «каторжане», чистосердечное признание смягчает вину, но увеличивает срок. Если в компании – национальном операторе связи исходили из того, что ошибка, которую можно исправить – это уже не ошибка, то в государственном исполнительном органе по защите конкуренции и ограничению монополистической деятельности ценностные установки несколько иные. Поэтому 30 октября 2019 года началось расследование по жалобам упоминавшихся выше 11-ти абонентов.

На протяжении более девяти месяцев Департамент КЗРЗ по г. Нур-Султан не установил более ни одного абонента, которому «Казахтелеком» намеренно подключил дополнительные услуги без его согласия. Наверху нет опечатки. С ситуацией в Алматы разбирались антимонопольщики из столицы, хотя согласно учредительным документам, деятельность Департамента по городу Нур-Султан (в том числе и контрольная) строго очерчена административно-территориальными границами столицы Казахстана. За нарушения в границах Алматы отвечает соответствующий антимонопольный департамент по южной столице, которому делегированы все необходимые полномочия.

За время, пока тянется это расследование, успели произойти изменения в законодательстве. В июле 2020-го в «Предпринимательском кодексе» появилась норма, согласно которой к объектам расследований добавлены и филиалы предприятий. Антимонопольщики сами подтверждали, что проверяемым объектом является только Алматинский филиал «Казахтелекома», где имеются предполагаемые факты нарушений. Тем не менее, продолжается терзание именно головного предприятия в столице.

Чтобы не утонуть в деталях (пусть и важных с точки зрения юристов), сосредоточимся на главном: установленные факты не затрагивают права неопределенного круга лиц – квалифицирующего признака для обвинения в злоупотреблении доминирующим положением. Антимонопольный орган должен принимать меры реагирования, когда действия субъектов рынка имеют системный характер, и направлены на нарушения прав множества потребителей.

Еще необходимо отметить, что суд города Нур-Султан, рассматривая дело об обоснованности назначения самих расследований, ни в коем разе не утверждал (и не имел такую возможность) о наличии самих фактов нарушений. Задача судебных органов заключалась лишь в оценке наличия достаточных оснований для проведения расследований.

«Казахтелеком» обратился в суд, полагая, что даже основания для начала расследований у антимонопольного органа отсутствуют, что и было подтверждено судом первой инстанции, который длился более 2,5 месяцев. Вместе с тем, апелляционный суд, не разбираясь по сути вопроса, принял сторону госоргана, проведя единственное заседание продолжительностью 3 (три!) минуты. Из самого количества потраченного на правосудие времени очевидно, что городской суд не счел нужным провести даже такие обязательные процедуры, как заслушивание объяснений сторон, исследование доказательств, прения. Итоги такого разбирательства вылились в решение суда, текст которого практически полностью перекопирован с жалобы КЗРЗ с одной формулировкой «Казахтелеком представил ответ на уведомление антимонопольного органа с опозданием на 1 день».

Понимая необоснованность вынесенного судебного решения, как по существу, так и по процессуальным аспектам, АО «Казахтелеком» обратился с кассационной жалобой, которая сейчас рассматривается Верховным судом. Возможно, в данной инстанции учтут результаты тех экспертиз, которые назначал сам Департамент по г. Нур-Султан, но потом потерял к ним интерес. Потому что экспертиза, проведенная Комитетом телекоммуникаций, например, показала соответствие Публичного договора «Казахтелекома» законодательству в области связи, о чем умалчивает Департамент.

Антимонопольный орган не имеет права озвучивать предполагаемые суммы штрафов, поскольку их исчисление является прерогативой суда. И только в том случае, если сам факт нарушения подтвердится судом. Кроме того, ответственность за нарушения законодательства, согласно нормам Административного кодекса, исчисляется оборотным штрафом от суммы дохода, который как раз-таки и является коммерческой тайной.

Сумма в Т560 млн навевает на размышления о многом. Похоже, комитет по защите и развитию конкуренции решил внести свою лепту по наполнению бюджета в сложный для страны период. Жертва вроде как выбрана подходящая – не авиакомпания, турфирма или парк аттракционов. Сектор телекоммуникационных услуг пострадал от затяжного «идеального шторма» коронавируса меньше большинства казахстанских бизнесов. Но ведь кроме соображений хорошо выглядеть за чужой счет нужно еще и нормы законодательства соблюдать – проявлять не только рвение, но и понимание.

Если КЗРК с таким же самоотверженным – и еще законным – порывом кинется на энергетические компании Казахстана, тогда мы поверим, что для антимонопольщиков важен сам принцип их деятельности, а не весовая категория потенциальной жертвы. Тем более, что в открытых источниках нарушений по линии электричества или газа просто не счесть.

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