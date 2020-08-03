Нур-Султан. 3 августа. КазТАГ – Подозреваемые во взломе девяти терминалов в магазинах задержаны в Алматы, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел (МВД) РК.

«Прежде, чем выйти на след «криминального дуэта», был проведен комплекс оперативных, специальных и розыскных мероприятий. Подозреваемые – 31-летний гражданин Н. и 32-летний гражданин Ш. Оба – ранее судимы за имущественные преступления. На данном этапе расследования доказана их причастность к девяти эпизодам взломов терминалов и хищению оттуда денег. Не исключено, что список краж к завершению следствия может увеличиться. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Они дают признательные показания. Личности фигурантов проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям», – сообщил заместитель начальника ДП города Алматы Берик Абильбеков.

Спикер особо подчеркнул, что злоумышленников интересовали лишь терминалы, установленные в местах с высокой посещаемостью граждан (магазины и торговые дома): пока продавцы заняты обслуживанием клиентов, воры за считанные минуты вскрывали аппараты и опустошали отсек с деньгами.