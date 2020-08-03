Солнечная погода ожидается в понедельник в Нур-Султане и Шымкенте, в Алматы возможна гроза

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Нур-Султан. 3 августа. КазТАГ – Солнечная погода ожидается в понедельник в Нур-Султане и Шымкенте, в Алматы возможна гроза, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане солнечно, без осадков. Ветер 7-14 метров в секунду. Температура днем +19+30, ночью +13+15.

В Алматы переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер 0-8 метров в секунду. Температура днем +18+26, ночью +19+21.

В Шымкенте ясно, без осадков. Ветер 1-12 метров в секунду. Температура днем +32+34, ночью +22+24.

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