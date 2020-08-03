Нур-Султан. 3 августа. КазТАГ – Максим Елизаров. Т26,1 млн намерено потратить министерство культуры РК на семинары и конкурс в сфере кино, передает КазТАГ.

«Заказчик – ГУ «Министерство культуры и спорта Республики Казахстан»; наименование – услуги по организации/проведению мероприятий в рамках реализации государственного социального заказа», — говорится в описании пяти лотов на портале государственных закупок, опубликованых 30 июля.

В дополнительной характеристике указаны следующие проекты и их плановая сумма: семинар-тренинг в онлайн-формате для звукорежиссеров кино «Кинозвук» с выпуском методического пособия» – Т3 571 428,57; республиканский конкурс детского кино в онлайн-формате в целях выявления и поддержки талантливых детей и студентов с выпуском альбома – Т10 035 714,29; семинар-практикум в онлайн-формате для режиссеров-документалистов «Современная документалистика» с выпуском методического пособия – Т3 571 428,57; семинар в онлайн-формате для режиссеров анимационного кино «Тенденции и перспективы» с выпуском методического пособия – Т4 464 285,71; мастер-класс в онлайн-формате для кинооператоров «Кинематография и фотография» с выпуском методического пособия – Т4 464 285,71.

Срок приема заявок — с 22.13 30 июля до 10.00 21 августа.

В технических спецификациях каждого лота указано, что в семинарах и конкурсе должны принять участие не менее 20 человек с охватом всех регионов Казахстана. Длительность каждого семинара – не менее 10 часов. Изданные методические пособия должны содержать в себе не менее 50 страниц стандартного альбомного формата и распечатаны в количестве не менее 200 единиц. Мероприятия должны пройти до 15 ноября текущего года.

Напомним, ранее сообщалось, что с 2000 по 2019 годы на производство казахских фильмов было выделено около Т60 млрд, а окупаемость оказалась не выше 16% затрат на производство.