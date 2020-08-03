В суде по делу о продаже земли у аэропорта Алматы заявили отвод всему составу суда

Талдыкорган. 3 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. В суде по делу о продаже земельных участков у аэропорта Алматы адвокаты заявили отвод всему составу суда.

«По просьбе нашей подзащитной Алданиш Н. заявляем отвод всему составу Талгарского районного суда Алматинской области по следующим основаниям: данное уголовное дело направлено в Талгарский районный суд в отношении шести подсудимых, пятеро из которых – бывшие государственные служащие различных исполнительных органов того же Талгарского района, в течение длительного периода в разное время занимавшие при этом руководящие должности в управлениях и отделах акимата Талгарского района. Не исключена возможность дружеских отношений или знакомства между подсудимыми, их родственниками, многие из которых проживают в том же городе Талгар, и судьями Талгарского районного суда Алматинской области», — говорится в ходатайстве адвокатов обвиняемой Нурайым Алданиш Рэны Керимовой, Елены Жигаленок и Азамата Байкенова, заявленном на заседании суда в понедельник.

Кроме того, отмечается, что судья Е. Келемсейтов, которому ранее поручили рассмотрение этого дела, был вынужден взять самоотвод, поскольку находится в дружеских отношениях с подсудимым Ж. Машимбаевым.

«Заявляем отвод всему составу Талгарского районного суда Алматинской области и от участия в рассмотрении уголовного дела №1962-20-00-1/125 в отношении Алданиш Н., Машимбаева Ж., Абдуллаева Б., Калыбекова М., Турысбекова Р. и Алтынбекулы К. и просим передать дело в Алматинский областной суд для определения подсудности», — говорится в ходатайстве.

Кроме того, адвокаты ходатайствовали об изменении меры пресечения в отношении Алданиш, поскольку посчитали ее содержание под стражей способом оказания на нее давления с целью получения признательных показаний.

«Уголовное дело направлено в суд в отношении шести подсудимых, из которых только в отношении Алданиш Н. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. При этом мера пресечения в отношении подсудимых Машимбаева Ж. и Турысбекова Р. была изменена с содержания под стражей на домашний арест. Как следует из материалов уголовного дела все подсудимые, кроме Алданиш Н. дали признательные показания по обстоятельствам дела. К сожалению, из этого, как мы считаем, следует только один вывод – мера пресечения, призванная обеспечить выполнение подозреваемым, подсудимым своих обязанностей по явке в орган досудебного расследования или в суд, предотвратить воспрепятствование объективному разбирательству дела и продолжение преступной деятельности – превратилась в меру давления на подсудимую Алданиш Н. и ее наказания за то, что она не признает вину, что не допустимо в правовом государстве», — заявили адвокаты.

При этом они подчеркнули, что Алданиш является вдовой, воспитывающей двух несовершеннолетних детей, которые в настоящее время находятся на попечении 81-летней бабушки.

Тем не менее, суд отказал в удовлетворении ходатайства об отводе всего состава суда, а рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения отложил.

Согласно материалам следствия, начальник ГУ «Отдел земельных отношении Талгарского района» Рустам Турысбеков, ИО руководителя сектора землеустройства Талгарского районного отделения РГП «Научно производственный центр земельного кадастра» Берик Абдуллаев, начальник Талгарского отделения Алматинского областного филиала РГП НПЦзем Медеу Калыбеков, начальник НПЦзем Талгарского района Жарас Машимбаев, руководитель ГУ «Отдел земельных отношений Талгарского района» Кайрат Алтынбекулы и риэлтор Нурайым Алданиш изменили целевое назначение земельных участков и изготовили документы на земельные участки, расположенные вблизи международного аэропорта Алматы, на территории Гульдалинского сельского округа, Талгарского района и продали их.

Турысбеков, Абдуллаев, Калыбеков, Машимбаев и Алтынбекулы подписали процессуальные соглашения о признании вины, для них судом была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Алданиш свою вину признать отказалась.

Напомним, 27 декабря 2019 года в 7.22 самолет Fokker-100 авиакомпании «Bek Air», летевший из Алматы в Нур-Султан (рейс №Z2100), при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

Самолет дважды задел хвостовой частью взлетную полосу. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа. В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. Также тогда погиб командир воздушного судна Марат Муратбаев, а 28 января 2020 года умер второй пилот – Миржан Мулдакулов. В результате проверок, начатых после авиакатастрофы, многочисленные нарушения нашли как в авиакомпании Bek Air, так и в сфере земельных отношений на прилегающей к аэропорту Алматы территории. Основной версией причины крушения самолета названо обледенение.

27 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания с премьер-министром Аскаром Маминым, генеральным прокурором Гизатом Нурдаулетовым, министром внутренних дел Ерланом Туругмбаевым и министром здравоохранения Елжаном Биртановым о ситуации по авиакатастрофе и принимаемых мерах дал поручение Генеральной прокуратуре и Министерству внутренних дел изучить вопрос законности частной застройки в непосредственной близости от границы международного аэропорта Алматы.

28 декабря известный казахстанский юрист Бакытжан Базарбек сообщил, что земельные участки площадью в 150 га в районе между селами Гульдала и Альмерек Талгарского района, где произошло крушение самолета, были землями сельскохозяйственного назначения и находились в частной собственности женщины по имени Б. Он уточнил, что земля близко расположена к взлетно-посадочной полосе (всего 300-400 м, на запретной 3 км. зоне), и на ней запрещается не только строительство жилых строений, но и в связи с орошаемостью – занятие некоторыми видами сельскохозяйственной деятельности, связанными с животноводством, так как это может привлекать птиц, которые могут оказаться помехой для самолетов. Юрист рассказал о многочисленных махинациях, в которых фигурируют и местные чиновники. В интервью агентству КазТАГ он сообщил, что на него после публикации постов о махинациях начало оказываться давление.

10 января 2020 года МИА КазТАГ со ссылкой на пресс-службу управления земельных отношений Алматинской области сообщило, что законность возведения дома у аэропорта Алматы изучит рабочая группа в регионе.

16 января выяснилось, что строительство дома у аэропорта Алматы, в который врезался самолет Bek Air, не согласовывали с отделом архитектуры и градостроительства Талгарского района.

2 апреля в антикоррупционной службе сообщили, что бывших акимов и ряд чиновников подозревают в махинациях с землей близ аэропорта Алматы.

24 июня стало известно, что в Талгаре начался суд по делу о махинациях с землей в районе крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air под Алматы.