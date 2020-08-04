Цой разрешил не носить маски лицам с противопоказаниями

Нур-Султан. 4 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Министр здравоохранения РК Алексей Цой разрешил не носить маски людям, имеющим медицинские противопоказания.

«Ношение масок обязательно в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения; в общественном транспорте; в общественных местах на открытом воздухе. За исключением следующих категорий: детей в возрасте до пяти лет; лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более пяти человек при соблюдении социальной дистанции; и лиц, имеющих медицинские противопоказания», — сказал Цой на заседании правительства во вторник.

При этом он напомнил, что находиться без масок можно на открытом воздухе в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции.

Напомним, 30 июля постановлением главного государственного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой казахстанцев обязали носить маски на улицах. В тот же день министр здравоохранения Алексей Цой подтвердил, что ношение масок на улице является обязательным для лиц всех возрастов, включая грудных младенцев, однако уже 1 августа он внес изменения в приказ от 5 июля 2020 года «О некоторых вопросах организации и проведения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий», в результате чего детям до пяти лет в Казахстане разрешили не носить маски.

3 июля известный казахстанский юрист Роман Подопригора сообщил, что по статье 425 (нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) КоАП РК, предусматривающей наказание за отсутствие масок, дети и их родители ответственности не несут.