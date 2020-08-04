Катастрофой для целого поколения назвал генсек ООН закрытие школ из-за пандемии

Алматы. 4 августа. КазТАГ — Катастрофой для целого поколения назвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш закрытие школ из-за пандемии, сообщает Reuters.

«Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир столкнулся с «катастрофой для целого поколения» из-за закрытия школ во время пандемии коронавируса», — говорится в сообщении.

Как сообщил Гутерриш, по состоянию на середину июля школы были закрыты примерно в 160 странах, это коснулось более 1 млрд учащихся, и по меньшей мере 40 млн детей остались без дошкольного образования. Это привело к тому, что более 250 млн детей перестали посещать школу, и только четверть учащихся средних школ в развивающихся странах получили базовые знания.

«Мы столкнулись с катастрофой для целого поколения, которая может нанести непоправимый вред человеческому капиталу, подорвать десятилетия прогресса и усугубить укоренившееся неравенство», — сказал Гутерриш.

При этом он отметил, что как только распространение коронавируса будет взято под контроль, возобновление занятий в школах должно будет стать первоочередной задачей.