«Последовательность и жесткость не стали «фишками» казахстанской политики». «В элите начинают побеждать те, у кого есть «замысел». «Всё чаще говорят о необходимости раздавать людям деньги: плюсы и минусы этого решения». «А вы, дедушка, совершеннолетний?»

Сетевой Казахстан 4 августа 2020г.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Нурболат МУСАБАЕВ – «В элите начинают побеждать те, у кого есть «замысел»» — Другой итог месяца – серия кадровых решений и дискуссия о судьбе кабмина. В частности, уволено руководство ФОМС и «СК-Фармация». А вот правительство Аскара МАМИНА продолжает работать, но уже без Аскара ЖУМАГАЛИЕВА, который не смог усидеть в кресле министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Теперь за это направление госполитики отвечает Багдат МУСИН, правда в статусе исполняющего обязанности. Эта перестановка прошла хоть и в рабочем порядке, однако в медиаполе развернулась борьба за общественное мнение, которое в конечном счете разделилось на жумагалиевцев и мусиновцев. Примечательно, что одним из аргументом тех, кто «топил» за Мусина было такое качество как «ниет» (намерение, замысел), которое, похоже, становится одной из базовых характеристик в политической портретистике.

IA — CENTR . RU . Тимур ИСАХАНОВ – «Последовательность и жесткость не стали «фишками» казахстанской политики» — У политического руководства Казахстана, вроде бы, есть стратегия противостояния коронавирусу. Но из-за того, что она осуществляется витиевато, непоследовательно и в корявых формах, очень многие граждане страны сомневаются в наличии подобной стратегии как целостного разумного плана. Как результат, институты государства и общества, а также отдельные граждане приходят в состояние дезориентации и дезорганизации. Население при этом не может четко осознать, чего власть хочет на самом деле.

NOVGAZ.COM . Виктор КОВТУНОВСКИЙ – «Токаев: пятьсот дней бюрократической эквилибристики» — Исходя из всех этих предпосылок, новый кабинет министров (если дело дойдет до его замены) будет сформирован в результате компромисса между Акордой и Библиотекой. А по сему, грядущее правительство вряд ли окажется по настоящему реформаторским, поскольку главной его задачей будет не «экономический бум», не решение насущных проблем, а перманентное балансирование между двумя центрами власти. То есть, востребованы будут специалисты по бюрократической эквилибристике, а не кризис-менеджеры или экономические гуру.

SPIK . KZ . Айгуль ОМАРОВА – «Запретить депутатам думать на заседаниях, или Как маленькая ложь рождает хайп» — Сонную жизнь казахстанского общества, уставшего от карантина и страха перед COVID-19, недовольного мерами, принимаемыми властями в целях борьбы с пандемией, на несколько дней взорвали сообщения в социальных сетях о том, что якобы депутаты обеих палат чартерным рейсом вылетели в Турцию на отдых. Итак, ложь первая: то, что г-жа ТОРЕГОЖИНА выдала себя за журналиста, не указав при этом издание, которое представляет. И отсюда вывод: маленькая ложь порождает большое недоверие… Ложь вторая: Торегожина не привела какие-либо достоверные данные, откуда она взяла данную информацию о чартере. Сослалась на то, что прочитала в социальной сети. Однако ни скриншотов, ни ссылок на это нет. Иначе говоря, слух выдан за реальный факт и именно поэтому она просила депутатов прокомментировать данный слух.

CARAVAN . KZ . «В Казахстане все чаще говорят о необходимости раздавать людям деньги: плюсы и минусы этого решения» — Мажилисмен Нуржан АЛЬТАЕВ считает, что карантинные 42 500 тенге стали неплохой репетицией безусловного базового дохода. По его мнению, если эти выплаты продолжить, то страна только выиграет, ведь замедлится или остановится вовсе рост социального неравенства. В то же время далеко не все считают введение безусловного базового дохода в Казахстане целесообразным. Вице-президент АО “Центр развития трудовых ресурсов” при министерстве труда и социальной защиты населения РК Олжас ТУЛЕУОВ предлагает для начала определиться в дефинициях: 42 500 тенге, которые раздавались в карантин, это “вертолетные деньги”. Их давали в том числе для того, чтобы поддержать покупательский спрос. А вот базовый доход – это совсем другое.

«Когда средств нет, но они есть: почему МЦПС «Хоргос» у всех ассоциируется со скандалами» — Название “Хоргос” много лет ассоциируется у казахстанцев со словом “скандал”. Лет 10 назад почти полсотни чинов в погонах и без получили немалые сроки с конфискацией по обвинению в коррупции. Но приходит новое начальство, и “…продолжение следует”… Ну и “вишенка на торте”. Г-н АБСАТТАРОВ возглавил МЦПС “Хоргос” с нарушением Закона о специальных и экономических индустриальных зонах – без какого-либо конкурсного отбора. Это подтвердило майское письмо министерства индустрии и инфраструктурного развития за подписью вице-министра Аманияза ЕРЖАНОВА. В нем он указывает акимату Алматинской области на этот факт и просит “провести работу по восстановлению законности”. Выходит, все распоряжения, приказы и прочие действия Динмухамеда Болатовича в ранге первого руководителя центра законной силы не имеют?

AZATTYQ . ORG . «Более пяти тысяч смертей от COVID-19 и пневмонии. Минздрав: провала в работе нет» — С начала пандемии в Казахстане, по официальным данным, от COVID-19 умерли 1 058 человек. С начала года зарегистрировано более четырех тысяч летальных исходов от пневмонии. Министерство здравоохранения считает, что ситуация «находится под полным контролем» и говорить о провале работы правительства неправильно. Резкий скачок заболеваемости воспалением легких наблюдается в Казахстане с начала лета, но в статистику Минздрава не включены заболевшие пневмонией и умершие от нее до 1 августа. Глава министерства Алексей ЦОЙ на пресс-конференции 3 августа вновь сказал, что это связано с техническими сложностями и невозможностью вычленить «ковидную пневмонию» из общей базы (в нее включены бактериальная, грибковая и вирусная пневмония с некоронавирусным возбудителем).

««Кроме аспирина, ничего нет». Эпидемия застала село врасплох» — Вспышка коронавируса в Казахстане сопровождается нехваткой лекарств, особенно сложная ситуация — в сельской местности. Сельчане рассказывают, что ищут препараты и даже кислородные баллоны в городах, найти удается не всегда. Репортер Азаттыка побывала в селе Каракемер Жамбылской области и записала истории болезни.

FORBES . KZ . «8518 медработников заразились коронавирусом в Казахстане. Компенсации одобрены для 123 человек» — Число заболевших медработников в стране растет: по данным Минздрава, зарегистрировано 8518 случаев. При этом в министерстве признают, что количество заболевших пневмонией медработников им неизвестно. Ранее заявлялось, что медработники, заболевшие коронавирусом на работе, получат компенсации — 2 млн тенге в случае заболевания, 10 млн тенге — в случае смерти. При этом, согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения, в Государственный фонд социального страхования поступили заявки на выплату компенсации в 2 млн тенге на 123-х медработников. Заявок на выплату 10 млн тенге в ГФСС не поступало.

365 INFO . KZ . «Реформы медицинского образования загнали систему в тупик» — Президент Национальной ассоциации Primary health care Толебай РАХЫПБЕКОВ в 90-е годы занимал пост председателя комитета здравоохранения Министерства образования, культуры и здравоохранения. Его должность была приравнена к министерской. Толебай Рахыпбеков проанализировал все проблемы, с которыми страна столкнулась во время вспышки COVID-19. В том числе и проблемы подготовки медицинских кадров. По его прогнозам, если до начала нового учебного года не принять тактические меры по изменению модели медобразования, совсем скоро сотни недоученных врачей начнут лечить людей. Свои предложения он направил руководству минздрава.

KZ . MEDIA . «А вы, дедушка, совершеннолетний?» — Сообщения о том, что продавцы спиртным и табачными изделиями начали требовать от всех подряд покупателей предъявлять документы, в социальных сетях появляются регулярно. Комментаторы реагируют по-разному – кто с удивлением, кто с раздражением, кто с иронией, но мало кто понял, откуда такое требование взялось и что за ним стоит. На днях стало известно, что причиной алогичного поведения работников розничной торговли стало отнюдь не их своеволие, а очередная глупость чиновников, запечатленная на законодательном уровне — в новом Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения», принятом 7 июля 2020 года.

TIME . KZ . «Карантин им нипочём» — В Нур-Султане предприниматели никак не могут смириться с убытками во время карантина и продолжают вести деятельность, нарушая закон. В ходе очередного рейда полицейские обнаружили спа-салоны, рестораны и бильярдные клубы, которые принимали посетителей, да еще и без масок.

«Внимание, агрессор!» — В Казахстане, несмотря на карантин, выросло количество случаев сексуального насилия над детьми. На днях председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Лаззат РАМАЗАНОВА провела онлайн-дискуссию о том, как следует решать проблемы насилия в отношении женщин и детей. В обсуждении приняли участие представители госорганов, общественные деятели и другие заинтересованные граждане.

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