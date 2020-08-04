Турбизнес Казахстана просит кабмин открывать кредитные линии по ставке от 5% до 8%

Алматы. 4 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане банки второго уровня (БВУ) отказываются кредитовать малый и средний бизнес (МСБ) в сфере туризма, поэтому правительство должно открывать и продолжать кредитные линии по ставке от 5% до 8%, считает директор ТОО «Туризм Казахстана» Михаил Клименко.

«(Просим оказать – КазТАГ) государственную поддержку в туристическом бизнесе в виде предоставления льгот на финансирование в национальной валюте сроком не менее трех лет по ставке от 5% до 8% на действующие и открывающиеся кредитные линии, так как на данный момент БВУ просто отказываются кредитовать МСБ в сфере туризма», — сказал Клименко на обсуждении вопросов туристской отрасли в Казахстане на площадке НПП «Атамекен» во вторник.

По его словам, казахстанская туристская ассоциация (КТА) предоставила несколько предложений по туризму.

«Разрешить казахстанским туроператором по въездному и внутреннему туризму сформировать именно организованные туры по всему Казахстану, по всем туруслугам, группами от восьми до 50 человек. В качестве обоснования здесь можно представить систему контроля со стороны туроператоров по туристам и поставщикам и следование всем санитарным и эпидемиологическим требованиям», — предложил спикер.

Далее, необходимо, по его словам, разрешить проведение бизнес мероприятий от 20 до 100 гостей, с соблюдением всех протоколов безопасности, с учетом требований всех санитарных норм. Бизнес мероприятия, по его словам, могут быть подконтрольными, в отличие от семейных.

Также бизнесмены просят расширить список безвизовых стран до ранее существовавшего, смягчить условия получения электронных виз для иностранных гостей – это, по мнению участников обсуждения, позволит восстановить и реабилитировать группу въездного туризма.

«Как один из вариантов, также предлагаем включить возврат предприятиям туристской отрасли сумм налогов, перечисленных за КПН и НДС и оплаченных, задекларированных за 2020 год. И, как дополнительную меру, мы просим оказать содействие во взаимном открытии наземных границ с сопредельными странами для пересечения организованными группами иностранных граждан Центральной Азии: Узбекистана, Кыргызстана. Также предлагаем внести в этот список Россию. Сейчас КТА рассматривает и вынесет отдельно вопросы по субсидированию внутреннего туризма: возможно, дотаций, субсидирования по авиаперелетам, проживанию», — сказал Клименко.