Израильтян не пугает уровень коррупции в Казахстане

Политика 72 0
Посол Израиля в Казахстане Лиат Вексельман о возможности Израиля и Казахстана объединить усилия в преодолении грядущего продовольственного кризиса

Новости партнеров

Загрузка...