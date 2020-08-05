Израильтян не пугает уровень коррупции в Казахстане 05.08.2020 16:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 72 0 Посол Израиля в Казахстане Лиат Вексельман о возможности Израиля и Казахстана объединить усилия в преодолении грядущего продовольственного кризиса Похожие материалы: 21 человек умер за сутки от пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане Аким Сатпаева сохранил пост после коррупции своего подчиненного Замакима СКО подал в отставку после признания подчиненного виновным в коррупции Продовольственная безопасность. Как сотрудничество Казахстана и Израиля может спасти мир от голода На 5,7% повысилась в июне величина прожиточного минимума в Казахстане