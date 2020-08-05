Представлены правила выплаты 21250 тенге помимо 42500 за карантин в июле и августе

Нур-Султан. 5 августа. КазТАГ – Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана подписало приказ о выплате 21 250 тенге помимо Т42,5 тыс. за карантин в июле и августе, передает корреспондент агентства.

«В правилах осуществления единовременной социальной выплаты на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мероприятий (…): пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Единовременная выплата назначается один раз в 1,5-кратном размере минимальной заработной платы, устанавливаемой законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год, при условии полной потери дохода в период действия ограничительных мероприятий, введенных в июле и августе 2020 года в соответствии с пунктом 3 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», — говорится в представленном в среду приказе министерства труда и социальной защиты от 2 августа.

Документ зарегистрирован в министерстве юстиции 3 августа и в тот же день введен в действие.

«Единовременные выплаты, назначенные по состоянию на 3 августа 2020 года, автоматически пересчитываются и назначаются в размере, предусмотренном частью первой настоящего пункта», — сказано в документе.

Согласно приказу, заявление на назначение единовременной выплаты подается одним из следующих способов: 1) через веб-портал «Электронного правительства»; 2) через портал Enbek.kz; 3) ИП, занимающиеся частной практикой, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера и плательщики единого совокупного платежа (ЕСП) – через telegram-bot электронного правительства и aitu-bot портал 42500.enbek.kz; 4) мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня; 5) в проактивном формате для плательщиков ЕСП.

«В данном случае заявление (плательщика ЕСП – КазТАГ) на назначение социальной выплаты не требуется. Потенциальному заявителю отправляется СМС сообщение через мобильные средства сотовой связи для получения согласия на назначение единовременной выплаты», — уточняется в приказе.

При этом автоматически отклоняются информационной системой заявления лиц, не относящихся к указанным выше лицам и работникам, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы, за исключением работников банков второго уровня (БВУ), организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и аффилированных с ними юридических лиц, государственных юридических лиц (кроме работников государственных предприятий на праве хозяйственного ведения), а также юридических лиц, 100% акций и долей участия в уставном капитале которых принадлежат государству. Кроме того, отклоняются заявления, если отсутствует факт полной потери дохода в связи с введением ограничительных мероприятий, а также в случае, если заявления от лиц, указанных в предыдущем предложении, были поданы самостоятельно.

Заявления подписывается электронной цифровой подписью, но претенденты на получение выплаты также могут подписывать заявления путем одноразового пароля, высланного через СМС.

Напомним, 13 июля президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели – с 20 июля по 2 августа. Глава государства заверил, что правительство выплатит Т42,5 тыс. за июль нуждающимся.

29 июля президент Токаев поручил продлить карантин еще на две недели в Казахстане. 30 июля о продлении карантина было объявлено официально на пресс-конференции с участием вице-премьера Ералы Тугжанова и министра здравоохранения Алексея Цой. Как сообщил Тугжанов, правительство выплатит половину от Т42,5 тыс. за продление карантина в Казахстане в августе – то есть Т21,25 тыс.