Имя заслуженного пилота Пархатова присвоено воздушному судну Академии гражданской авиации

Нур-Султан. 6 августа. КазТАГ — Имя заслуженного пилота Якупа Пархатова присвоено самолету Академии гражданской авиации (АГА) РК, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«Инициативой ветеранов гражданской авиации Казахстана одному из воздушных судов АГА присвоено имя заслуженного пилота СССР Пархатова Якупа Ангаровича, внесшего огромный вклад в развитие отрасли гражданской авиации нашей страны, а также в подготовку и обучение высокопрофессиональных кадров и пилотов», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

В ведомстве напомнили, что ранее воздушные суда Академии гражданской авиации были названы именами первых летчиков-казахов Жолдасбека Нурумова, Салыка Ахметова, Хамита Калиева, заслуженных пилотов СССР Сагингали Нургалиева и Владислава Марышева, «Құрметті авиатор» Наиля Сейфуллина и дважды Героя Советского Союза Талгата Бигельдинова.

«Ветераны отрасли выражают уверенность, что присвоение имен наших славных авиаторов учебным самолетам послужит делу патриотического и профессионального воспитания подрастающего поколения», — резюмируется в сообщении.