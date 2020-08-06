На 3,5% ослаб казахстанский тенге к доллару США в июле

Алматы. 6 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. В июле тенге ослаб к доллару США на 3,5 % с Т403,93/$1 до Т418/$1на Казахстанской фондовой бирже (KASE), заявила заместитель председателя правления KASE Наталья Хорошевская.

«За текущий месяц тенге ослаб к доллару США на 3,5 % с Т403,93/$1 до Т418/$1. С начала года тенге ослаб к доллару США на 9,3 % с Т382,59/$1 до Т418/$1. По отношению к пиковому значению в начале апреля, равному Т448,52/$1, тенге укрепился на 6,8 % к концу отчетного месяца», — сказала Хорошевская в четверг на онлайн-брифинге по итогам работы казахстанского биржевого рынка за июль.

По ее словам, тенге завершил июль укреплением позиций на 0,5%, до Т5,73/рубль, по отношению только к российской валюте. К остальным, торгуемым на площадке KASE, иностранным валютам тенге продемонстрировал ослабление: к юаню – на 4,5%, до Т59,72/юань, к евро – на 8,1%, до Т490,3/евро.

Также, объем торгов на рынке валют в июле составил Т869 млрд, что выше показателя предыдущего месяца на 0,9% или на Т7,5 млрд. Среднедневной объем торгов в июле составил Т41,4 млрд, среднедневное количество сделок – 461, средний объем одной сделки – Т89,8 млн.