Нур-Султан. 6 августа. КазТАГ – США могут наложить санкции на Казахстан из-за ситуации с торговлей людьми – омбудсмен, сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмена).

«Нахождение в контрольном списке или списке стран третьего уровня может повлечь со стороны США определенные санкции, в числе которых отказ от предоставления негуманитарной иностранной помощи, не связанной с торговлей, а также отказ в финансировании образовательных и культурных мероприятий обмена», — приводится в четверг мнение омбудсмена Эльвиры Азимовой из письма, которое она направила премьер-министру Аскару Мамину.

Еще один риск, который она называет, – возможные экономические и инвестиционные ограничения со стороны международных финансовых институтов, а именно – сокращение объема поддержки реализуемых в Казахстане проектов.

«Вхождение нашей страны в так называемый «контрольный список» стран означает, что несмотря на принимаемые меры, правительство страны не представило доказательств активизации усилий по борьбе с торговлей людьми в сравнении с предыдущим отчетным периодом. Также данный факт свидетельствует и о том, что абсолютное число жертв подобных преступлений в нашей стране увеличилось», — считает Азимова.

Как отмечается, официальная статистика в Казахстане по выявленным случаям торговли людьми и привлечению к уголовной ответственности существенно ниже, чем в соседних странах, для которых Казахстан является страной назначения, включая Кыргызстан и Узбекистан.

«Это может указывать на недолжный уровень работы по выявлению, расследованию и наказанию за такие преступления. В числе иных проблем омбудсмен также обратила внимание на отсутствие доступа иностранцев и лиц без гражданства, пострадавших от торговли людьми, к специальным социальным услугам, в том числе путем временного размещения в кризисных центрах», — говорится в сообщении.

Ранее был опубликован ежегодный доклад государственного департамента США о торговле людьми за 2019 год. В рамках него представлена ситуация в странах-партнерах по борьбе с торговлей людьми.

Оценка проводится путем отнесения других стран к одному из четырех уровней («1», «2», «2 watchlist» (контрольный список) и «3») на основе соответствия минимальным стандартам для ликвидации торговли людьми (закон США «Trafficking Victims Protection Act» от 2000 года).

Казахстан впервые отнесен на уровень «2 watchlist» (контрольный список). При этом, с 2012 года Казахстан всегда находился на уровне «2»

В докладе также сформулированы 11 рекомендаций для улучшения ситуации в стране. В числе ключевых Казахстану даны следующие рекомендации: значительно усилить меры по выявлению пострадавших от торговли людьми – особенно иностранных пострадавших от принудительного труда – среди уязвимых групп населения и перенаправлять пострадавших туда, где им может быть оказана помощь; существенно увеличить объем помощи, доступной для иностранных пострадавших от торговли людьми, обеспечить выявление и оказание помощи таким пострадавшим вне зависимости от их участия в расследовании и уголовном процессе; обеспечить расследование преступлений, связанных с торговлей людьми, и привлечение виновных к ответственности.

«Прошу поручить министерству внутренних дел Республики Казахстан совместно с министерствами труда и социальной защиты населения, здравоохранения, иностранных дел и другими уполномоченными органами активизировать принятие конкретных мер по реализации полученных рекомендаций до конца текущего года, в том числе в рамках деятельности межведомственной комиссии при правительстве Республики Казахстан по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми», — говорится в письме Азимовой на имя Мамина.

Также в аппарате омбудсмен добавили, что в настоящее время офис Международной организации по миграции (МОМ) в Казахстане при поддержке посольства США запускает проект, нацеленный на выработку законодательных предложений и рекомендаций практического характера для Казахстана.

Напомним, 29 июля МИА КазТАГ сообщало, что госдепартамент США внес Казахстан в контрольный список по торговле людьми. По мнению американских властей, правительство Казахстана не в полной мере соблюдает минимальные стандарты для ликвидации торговли людьми, однако делает значительные усилия для достижения цели. Эти усилия, как отметили в госдепе, включают в себя принятие поправок, которые увеличили уголовные наказания для торговцев людьми и отменили возможность предполагаемым торговцам заплатить жертвам в обмен на отмену уголовного дела. Однако, по мнению властей США, правительство Казахстана «не продемонстрировало общее увеличение усилий по сравнению с предыдущим отчетным периодом», а «усилия правительства по выявлению и защите жертв недостаточны в сравнении с общей численностью населения».