Золото значительно подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду

Алматы. 6 августа. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в среду составила $2048,15.

Относительно утреннего фиксинга в среду стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 13,7.

Стоимость унции золота в евро составила 1722,9 (+4,81), а в британских фунтах – 1558,03 (+4,73).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.