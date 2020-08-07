Талдыкорган. 7 августа. КазТАГ – Динара Халдарова. Десятки продавцов рынков Талдыкоргана и Талгара вышли с требованием разрешить работать, передает корреспондент агентства.

«Порядка 50 человек вышло (к акимату Талгарского района – КазТАГ) – это продавцы всех рынков (строительных, непродовольственных). Они требовали, чтобы им дали разрешение работать, потому что, например, в Алматы барахолка открыта. У нас в области другой санврач, в городе – другой санврач. У нас вчера вышло постановление главного санврача области, где написано, что всем рынкам крытым и некрытым, непродовольственным магазинам приостановить деятельность. Они не должны работать. Работают только продуктовые. (К собравшимся – КазТАГ) вышли заместитель акима Даркен Нуржанов, представители СЭС, сотрудники отдела предпринимательства, сотрудники акимата Талгара. Мы объяснили им, что работать никто не будет, исключений мы никому не можем сделать. Это все будет действовать до 17 августа», — сообщили в пресс-службе акимата Талгарского района в пятницу.

С таким же требованием вышли на Арбат талдыкорганские предприниматели торговых домов и крытых рынков, к которым вышел ИО главного государственного санитарного врача Алматинской области Асхат Чарапиев.

«Чарапиев встретился с представителями и предпринимателями торговых домов «Шаган», «Евразия», «Альдибек» и крытых рынков на территории Арбата Талдыкоргана. (…) Людям было доведено, что в связи с предстоящим послаблением в настоящее время необходимо всем владельцам объектов подать заявки в мониторинговые группы при акиматах городов и районов о готовности к открытию и получить акт, подписанный членами мониторинговых групп. После выхода постановления главного государственного санитарного врача Алматинской области о поэтапном послаблении, будет разрешено работать объектам, получившим акты готовности», — сообщили в пресс-службе департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) Алматинской области.

В ведомстве пояснили, что в связи с предстоящими послаблениями, которые ожидаются после 17 августа, в настоящее время необходимо всем представителям закрытых объектов нужно подать заявку в мониторинговую группу, которая каждый день выходит для проверки всех объектов: соблюдение масочного режима, наличие санитайзеров, дисковриков, отметок дистанции, соблюдение дистанции.

«Торговые представители должны подать заявку в мониторинговую группу, и подготовить все свои объекты на открытие с актом готовности. Если объект готов, с 17 августа, как будут послабления, они откроются, если объект не будет готов – не будут открываться. (…) С 17 августа мы будем поэтапно открывать непродовольственные рынки, непродовольственные магазины, летние площадки, увеличим количество автобусов, но с актом готовности», — уточнили в департаменте.

В ДККБТУ подтвердили, что эпидемиологическая ситуация в Алматинской области стабильная.

«(Прирост заболеваемости – КазТАГ) идет к снижению, и мы должны добиться 18 числа (августа – КазТАГ), чтобы она снизилась. На данный момент у нас прирост стоит 1,1%, мы должны его хотя бы до 0,5% довести», — резюмировали в ДККБТУ Алматинской области.