Нур-Султан. 7 августа. КазТАГ – Порядок предоставления прав на недропользование по углеводородам изменился в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства энергетики.

«В Казахстане право на недропользование по углеводородному сырью будет предоставляться через электронные аукционы. Это стало возможным благодаря внесенным поправкам в Кодекс о недрах и недропользовании, позволяющим проведение аукционов в электронном формате», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Как пояснили в минэнерго, в соответствии с принятыми поправками в Кодекс РК «О недрах и недропользовании», если ранее аукционы проводились в бумажном формате, что доставляло определенные неудобства участникам, то с 1 сентября текущего года, лица, заинтересованные в получении права недропользования, смогут участвовать в аукционах в режиме онлайн.

«Введение электронных аукционов позволит создать прозрачный механизм проведения аукционов в электронной форме, а также благоприятно скажется на повышении конкурентной среды», — считают в ведомстве.