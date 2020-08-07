Золото резко подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг

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Алматы. 7 августа. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в четверг составила $2067,15.

Относительно утреннего фиксинга в четверг стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 18.

Стоимость унции золота в евро составила 1743,43 (+14,56), а в британских фунтах – 1569,59 (+14,29).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.

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