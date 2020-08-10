Нур-Султан. 10 августа. КазТАГ — Казахстанские военные медики прибыли в Бейрут для помощи пострадавшим при взрыве, сообщает пресс-служба министерства обороны (МО) РК.

«Военно-медицинский отряд специального назначения министерства обороны РК благополучно добрался до пункта назначения. В международном аэропорту Бейрута отряд встретили Временный поверенный в делах Республики Казахстан в Ливанской Республике Ержан Калекенов, представители Командования ливанскими Вооруженными силами бригадный генерал Аби Карам и министерства иностранных дел Ливана Али Дирани», — говорится в сообщении в понедельник.

Представитель МИД Ливана отметил, что страна ценит «этот благородный жест Казахстана в оказании действенной помощи Ливану» и выражает «искреннюю признательность президенту РК Касым-Жомарту Токаеву за оказанную помощь и поддержку».

В ведомстве напомнили, что в апреле текущего года в период чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции (КВИ) в Казахстане были созданы военно-медицинские отряды специального назначения.

«Они предназначены для оперативного реагирования и выполнения специальных задач командования Вооруженных сил. Военные медики уже выполняли задачи в разных областях нашей страны и сейчас выдвинулись по поручению руководства страны для оказания медицинской помощи ливанскому народу. Для работы в различных условиях персонал военно-медицинского отряда специального назначения прошел курсы обучения английскому языку по программе миротворческой подготовки», — проинформировали в минобороны РК.

Напомним, 4 августа мощный взрыв прогремел в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Погибли более 150 человек, свыше 5 тыс. получили ранения.

По информации казахстанских дипломатов в Ливане, в близлежащих домах, а также в зданиях, расположенных в нескольких километрах от эпицентра взрыва, выбило стекла. По предварительным данным местных властей, в морском порту взорвался корабль с нитратом аммония. По данным МИД РК, в результате взрыва консул Казахстана получил незначительные ранения. В Ливане находится казахстанских миротворческий контингент, как уточнили в МИД – все казахстанские миротворцы в стране в здравии и сохранности.

7 августа президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил отправить военных медиков в Ливан для оказания медицинской помощи пострадавшим в Бейруте.

Утром 8 августа группа из 29 военных медиков и четырех переводчиков была направлена

в Ливан для оказания медпомощи пострадавшим в результате взрыва в порту Бейрута.