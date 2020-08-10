Ряд иностранных переводчиков и исследователей творческого наследия Абая наградил Токаев

Нур-Султан. 10 августа. КазТАГ — Мною подписан указ, согласно которому ряд иностранных переводчиков, исследователей и пропагандистов творческого наследия Абая удостоен государственных наград, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Егемен Қазақстан».

«10 августа исполнилось 175 лет со дня рождения великого поэта, мыслителя Абая Кунанбайулы. Четверть века назад по инициативе первого президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева под эгидой ЮНЕСКО отмечалось 150-летие Абая. Нынешний юбилей – продолжение этой замечательной традиции. На этот год было запланировано немало юбилейных мероприятий, однако из-за охватившей весь мир пандемии (коронавируса – КазТАГ) мы перевели большую их часть в онлайн-формат. Наш народ прошел через многие испытания. Уверен, мы вместе преодолеем и эту напасть. Трудности приходят и уходят, а поэзия и творчество Абая вечно», — говорится в статье Токаева «Абай – духовный реформатор», опубликованном в понедельник.

Глава государства напомнил, что по его поручению правительство определило 10 августа Днем Абая и включило его в список праздников (но этот день останется рабочим).

«Мероприятия, посвященные наследию великого поэта, будут проводиться ежегодно. Дело не в юбилейных праздниках, а в том, чтобы глубже познать идеи и мысли выдающегося философа и поэта. Почитать Абая – значит следовать его мировоззренческим принципам, быть верным его заветам. Только тогда мы сможем привить новому поколению правильные, жизнеутверждающие ценности», — считает он.

По словам президента, говоря о жизни и творчестве великого мыслителя, «особенно важно, чтобы современное казахстанское общество развивалось в соответствии с духовными установками Абая».

«Нынешний год стал международным Годом Абая, на его творчество обратили внимание во многих странах мира. По инициативе Казахстана и при поддержке ЮНЕСКО 175-летие нашего выдающегося поэта отмечают на глобальном уровне. Наш гражданский долг – разъяснять и пропагандировать бесценное наследие поэта, потому что Абай является гением мирового масштаба. В этом суть концептуальной основы абаеведения», — подчеркнул Токаев.

Он отметил, что в настоящее время ведется конкретная, целенаправленная работа по введению произведений Абая в международный научный оборот.

«Его труды переведены на десять языков и готовы к изданию. Эти книги будут направлены в библиотеки и культурные центры 100 стран. Мною подписан указ, согласно которому ряд иностранных переводчиков, исследователей и пропагандистов творческого наследия Абая удостоен государственных наград», — проинформировал глава государства.

По его словам, мероприятия, посвященные юбилею, продолжаются.

«При наших посольствах в зарубежных странах стали открываться центры Абая. Для систематического изучения творчества поэта в Евразийском национальном университете имени Л. Гумилева была создана Академия Абая», — напомнил президент.

Как считает Токаев, «чтобы стать конкурентоспособным государством, мы не должны предавать забвению творчество Абая, поскольку идея обновления нации перекликается с его взглядами, идеями».

Ранее сообщалось, что 175-летие великого казахского поэта Абая Кунанбаева отмечают в Казахстане.

Абай Кунанбаев родился 10 августа 1845 года. В 2020 году в Казахстане празднуют его 175-летие – юбилей великого поэта отмечается на государственном уровне.

Напомним, 5 августа сообщалось, что День рождения великого казахского поэта Абая Кунанбаева – 10 августа – официально стал праздничной датой в Казахстане.

О том, что День рождения Абая готовятся включить в перечень праздничных дат в Казахстане, МИА КазТАГ сообщало еще 26 июня.