С 15 августа планируют начать формирование запаса лекарств на случай второй волны КВИ в РК

Нур-Султан. 10 августа. КазТАГ – Максим Елизаров. С 15 августа планируют начать формирование запаса лекарств на случай второй волны коронавирусной инфекции (КВИ) в Казахстане, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения (МЗ) РК Багдат Кожахметов.

«Через пять дней, то есть 15 августа, начнется формирование двухмесячного резерва на возможную вторую волну (КВИ – КазТАГ). Это 50 наименований лекарственных препаратов. Объемы предназначены для лечения 200 тыс. пациентов стационаров», — сказал Кожахметов на брифинге в понедельник.

По его словам, «на данный момент для лечения больных коронавирусной инфекцией и пневмонией отгружено 91 наименование лекарств на сумму Т87 млрд».

«Этого объема достаточно, чтобы вылечить 40 тыс. пациентов», — считает Кожахметов.

Напомним, 5 августа сообщалось, что запас лекарств на Т24 млрд формируется

в ТОО «СК-Фармация» на случай второй волны коронавирусной инфекции (КВИ) в Казахстане, а также прорабатывается вопрос по снабжению частных аптек на период карантина 19 дефицитными препаратами, которые рынок не может покрыть самостоятельно. В пресс-службе правительства тогда отметили, что «СК-Фармация» будет доставлять указанные лекарственные средства до так называемой «последней мили» – до каждой аптеки в городах и сельских населенных пунктах.