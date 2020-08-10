Совет директоров изменил состав правления KASE

Нур-Султан. 10 августа. КазТАГ – Совет директоров изменил состав правления Казахстанской фондовой биржи KASE, сообщает пресс-служба компании.

«KASE информирует о том, что решением совета директоров Биржи от 07 августа 2020 года, досрочно прекращены полномочия Сабитова Иделя Марсильевича в качестве заместителя председателя правления. На данную должность c 10 августа 2020 года со сроком полномочий до 30 июня 2023 года избран Мухамеджанов Адиль Нурланович.

С учетом указанного решения состав правления KASE определен в количестве пяти лиц:

Алдамберген А.Ө., председатель правления; Мажекенов Е.Б., заместитель председателя правления; Мухамеджанов А.Н., заместитель председателя правления; Хорошевская Н.Ю., заместитель председателя правления; Цалюк А.Ю., заместитель председателя правления», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, Сабитов присоединился к команде KASE в 1993 году, а в состав Правления Биржи в 2002 году. За время работы на Бирже Сабитов являлся участником и руководителем ряда ключевых проектов развития биржевой инфраструктуры, в частности, развития торговых систем, внедрения новых методов торгов и финансовых инструментов, развития клиринговой деятельности, внедрения центрального контрагента на биржевых рынках. Сабитов является разработчиком первой торговой системы KASE. Награжден юбилейными медалями к 20-летию Независимости Республики Казахстан и «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», а также общественным орденом «Заслуженный финансист». Он продолжит свою деятельность в команде KASE.

«Благодарим Иделя Сабитова за существенный вклад в развитие фондового рынка и деятельность Биржи на должности заместителя председателя правления», – сказала председатель совета директоров KASE Алия Молдабекова.

«Сабитов за время работы на Бирже принял активное участие в совершенствовании

IT-систем Биржи и проектах по развитию фондового рынка Казахстана. Под его руководством в последние годы организована работа по внедрению новой торгово-клиринговой системы и запуску услуг центрального контрагента на валютном и фондовом рынках. Адиль Мухамеджанов имеет богатый опыт работы в Национальном банке Казахстана, что благоприятно повлияет на деятельность Биржи и продуктивную совместную работу», – отметила председатель правления биржи Алина Алдамберген.

Мухамеджанов, избранный заместителем председателя правления KASE, в разные годы занимал руководящие должности в департаменте монетарных операций Национального Банка Республики Казахстан, имеет большой опыт в области управления активами, анализа рисков инвестиционных проектов, инвестиционного консалтинга.