Часто супруги в РК толкают госслужащих к коррупции, вынуждают делать «левые» – психолог

Нур-Султан. 11 августа. КазТАГ — Часто супруги в Казахстане толкают государственных служащих к коррупции, вынуждают делать «левые», считает психолог Гульбану Умбетжанова.

«Нередкой бывает ситуация, когда госслужащий, придя домой, попадает в водоворот «хочу», «надо», «должен», «обязан». На него давят из-за отсутствия денег, путешествий, роскоши. И чтобы освободиться от этого, сохранить семью, он начинает искать выходы. Часто супруга, супруг буквально толкает госслужащего к коррупции, вынуждает его делать «левые». Помимо общего пресса, усугублять ситуацию может и поощрение, молчаливое согласие, закрытие глаз на преступление. С этими вопросами надо работать, менять отношение», — заявила Умбетжанова в прямом эфире антикоррупционной службы во вторник.

По ее словам, бытовая коррупция чем-то напоминает казахский «киіт» (подарок).

«Обычно гостям надо дать «киіт», чтобы не уходили с пустыми руками. Часто «киіт» неверно истолковывается, когда, чтобы не было неудобно, вы даете коробку конфет врачу за справку, затем врач дарит коробку конфет преподавателю, чтобы его сыну поставили завышенную оценку на экзамене, преподаватель передает «подарок» сотруднику акимата, чтобы получить справку на жилье. И эта цепочка идет по кругу. Хотя можно получить справку бесплатно и остановить цепочку – каждый остается при своем «киіт», — считает психолог.

Она считает, что казахстанцы сами воспитывают в своих семьях будущих коррупционеров.

«При выборе специальности мы настаиваем, чтобы ребенок пошел на «денежную профессию». Лет 15-20 назад все хотели стать судьей или прокурором, потому что кроме заработной платы были незаконные доходы. Сейчас стереотип сместился на чиновников. Хотя очевидно, у госслужащих никогда не будет сверхдоходов – Т90-120 тыс. зарплата. Если ребенок хочет быть госслужащим, это должно быть веление сердца, а не преследование финансового обогащения», — добавила эксперт.

Также она поделилась своим видением психологии чиновников, занимающих руководящие посты.

«К сожалению, есть такое понятие «мен бастықпын» (я начальник – КазТАГ), когда «ұят» (стыд – КазТАГ) трансформируется в то, что должно быть стыдно, если материальное положение не соответствует этому статусу. «У меня должна быть дорогая машина – лучше большой внедорожник, большая квартира с шикарным ремонтом», — так мыслят некоторые госслужащие. В это время в Великобритании премьер-министр ездит на метро, а в Скандинавских странах губернаторы ездят на велосипедах. Мы не должны осуждать скромность, это в корне неверно», — уверена Умбетжанова.