Еще один акимат решил нарушить обещание Токаева и купить авто на фоне коронакризиса

Талдыкорган. 11 августа. КазТАГ – Еще один акимат решил нарушить обещание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и купить авто на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса (коронакризиса), передает корреспондент агентства.

«Заказчик – ГУ «Аппарат Акима Ескельдинского района»; наименование – автомобиль; количество – один; плановая сумма – Т11 090 000», — говорится в описании лота, размещенного 10 августа на портале государственных закупок.

Причем, закупки Ескельдинский райакимат Алматинской области, как и ряд других госорганов, о которых ранее сообщал КазТАГ, проводит за день – на прием заявок отведен лишь один день – 11 августа в промежутке между 9.00 и 18.00.

«Автомобиль легковой, новый, без пробега. Год выпуска автомобиля – не менее 2020 года», — сказано в технической спецификации к конкурсу.

Напомним, в начале мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Егемен Қазақстан» сообщил, что в Казахстане изменилась процедура распределения средств, и пообещал, что в условиях кризиса в стране на бюджетные средства не будут покупать мебель и автомобили. Однако, как выяснило агентство, лоты на покупку легковушек, мебели и многие другие тендеры размещаются как вопреки обещаниям главы государства, так и вопреки сложившейся ситуации, когда казахстанцы вынуждены за свой счет покупать кислородные баллоны, аппараты ИВЛ и лекарства для лечения COVID-19, чтобы спасти жизни своих родных. Подробнее читайте в материале «Тендер во время чумы – как в коронакризис тратят госсредства вопреки обещанию Токаева».