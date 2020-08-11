Минздраву поручили представить 13 августа план по снятию карантина в Казахстане

Нур-Султан. 11 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Премьер-министр Аскар Мамин поручил министерству здравоохранения представить 13 августа план по снятию карантина в Казахстане.

«С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации, поручаю министерству здравоохранения внести план поэтапного снятия карантинных мер на рассмотрение государственной комиссии в четверг», — сказал Мамин на заседании правительства во вторник.

Он считает, что «в целом санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная».

«Все показатели по коронавирусу снижаются. Средний показатель репродуктивности снизился до 0,84. Доля выздоровевших 73,6%, оставшиеся получают необходимое лечение. При этом загруженность коек снизилась на 61%, а вызовы скорой помощи на 62%. Результаты свидетельствуют об эффективности принимаемых мер», — заверил Мамин.