Нур-Султан. 12 августа. КазТАГ — Казахстан поэтапно возобновляет международные полеты в ряд стран с 17 августа, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«В соответствии с решением межведомственной комиссии (МВК) по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции (КВИ) на территории Республики Казахстан от 11 августа, с учетом рекомендаций министерства здравоохранения (МЗ) РК, уровня эпидемиологической обстановки, согласно карте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 17 августа поэтапно возобновляются международные полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

В ведомстве отметили, что министерством совместно с авиационными властями вышеуказанных стран предварительно проработан вопрос возобновления регулярных пассажирских рейсов.

«Указанные страны поддерживают возобновление полетов с Казахстаном с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (термометрия, социальное дистанцирование, масочный режим, ПЦР-тестирование и др.)» — следует из сообщения.

При этом, как отметили в КГА, для выполнения полетов в Россию требуется разрешение с российской стороны.

«Количество рейсов по международным маршрутам будет выполняться на основе действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении и в зависимости от коммерческой загрузки воздушных судов на каждом маршруте. Рейсы и продажа билетов будут осуществляться в соответствии с опубликованным на сайтах авиакомпаний расписанием по мере снятия ограничений на перемещение граждан через государственные границы с вышеуказанными странами и улучшения эпидемиологической обстановки в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных Казахстаном и соответствующими странами», — резюмируется в сообщении.