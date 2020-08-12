Нур-Султан. 12 августа. КазТАГ – Казахстан увеличивает пропускные способности стыковых пунктов на границе с Китаем, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства принял председателя правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Сауата Мынбаева. Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об итогах деятельности АО «НК «ҚТЖ» за прошедший период текущего года. Как сообщил Сауат Мынбаев, за первое полугодие 2020 года объем грузооборота увеличился на 3,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Заметно вырос объем перевозок между Казахстаном и КНР, в связи с этим принимаются меры по увеличению пропускной способности межгосударственных стыковых пунктов», — говорится в сообщении в среду.

Руководитель АО «НК «ҚТЖ» рассказал о влиянии пандемии на пассажирские перевозки.

«По его данным, объем пассажироперевозок снизился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на это компания продолжает работу по внедрению новых стандартов обслуживания пассажиров и обновлению парка пассажирских вагонов. По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений», — сказано в сообщении.