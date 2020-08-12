Суд приговорил Асию Тулесову к полутора годам ограничения свободы

Алматы. 12 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы суд приговорил известного гражданского активиста Асию Тулесову к одному году шести месяцам ограничения свободы.

«Признать Тулесову Асию Тасбулатовну виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 378 (оскорбление представителя власти) и части 1 статьи 380 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РК и назначить ей наказание по части 2 статьи 378 штраф в размере 20 МРП в сумме Т55,56 тыс., по части 1 статьи 380 – один год шесть месяцев ограничения свободы (…) Окончательно назначить ей наказание в виде одного года шести месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля», — сказал судья Такен Шакиров, оглашая приговор в среду.

При этом суд взыскал с Тулесовой процессуальные издержки в размере Т840,55 за проведенную экспертизу, а также взыскал с нее Т41 670 в фонд пострадавших.

Меру пресечения Тулесовой суд изменил с содержания под стражей на подписку о невыезде.

Отметим, что прокурор требовал приговорить активиста к одному году лишения свободы.

Напомним, 6 июня в Нур-Султане и Алматы прошли митинги. Сообщалось, что в Алматы во время митингов в числе задержанных оказалась одна из участниц акции «От правды не убежишь!» Асия Тулесова. Позже она сообщила МИА КазТАГ, что ее отпустили и даже не дали ей протокол, однако к вечеру выяснилось, что ее задержали вновь. И также вскоре отпустили. В тот же день в сети ряд блогеров распространил 11-секундное видео, на котором видно, как Тулесова сбивает с головы полицейского фуражку.

7 июня мама другого известного активиста – Бейбарыса Толымбекова – Ляззат Толымбек рассказала о том, что за миг до указанного видео-эпизода Тулесова пыталась помешать увезти стариков в автозаке, но силовики повалили ее на землю и даже не помогли встать.

8 июня стало известно, что Тулесову вызвали в полицию в качестве подозреваемой. 9 июня сообщалось, что полиция Алматы вменяет Тулесовой две статьи Уголовного кодекса – 378 (оскорбление представителя власти) и 380 (применение насилия в отношении представителя власти). Сама Тулесова объяснила свой поступок эмоциональным порывом в ответ на «бесчеловечное жестокое и противозаконное обращение полиции с мирными безоружными гражданами, не представляющими никакой опасности для общества, пришедшими на мирный митинг, чтобы выразить свои мирные требования».

10 июня Тулесову арестовали.