Токаев поздравил Путина с регистрацией первой в мире вакцины от коронавируса

Нур-Султан. 12 августа. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера Владимира Путина с регистрацией первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции (КВИ), сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю регистрации первой в мире вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении в среду.

По мнению президента Казахстана, «данное событие подтверждает высокий потенциал и авторитет российской науки, а также ведущую роль России в борьбе с этой глобальной угрозой».

«Благодарны вам за неизменную поддержку Казахстана в это сложное для всего мира время, в том числе за направление гуманитарной помощи и врачей, внесших весомый вклад в улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в нашей стране», — написал в телеграмме Токаев.

Отмечается, что он высоко оценил эффективное взаимодействие Казахстана и России в данной сфере.

«Во второй половине августа в Москву направится правительственная делегация для обсуждения вопросов закупа российской вакцины», — добавил Токаев.

Напомним, 11 августа Путин заявил, что в России впервые в мире зарегистрирована вакцина против КВИ. По его словам, «она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки», добавив, что одна из его дочерей сделала себе такую прививку.