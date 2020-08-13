Ассоциация курдов сделала заявление после задержания 14 сельчан в Жамбылской области

Тараз. 13 августа. КазТАГ – Максим Елизаров. Представители общественного объединения «Ассоциация курдов «Барбанг» сделали заявление после задержания 14 сельчан в Жамбылской области.

«События последних дней в селе Каскабулак Жамбылской области не остались без внимания общества. Бытовая ссора между двумя людьми, состоящими на особом учете в медицинских учреждениях, привела к недоразумению и стала причиной мелкой хулиганской выходки отдельных молодых людей. Однако по этим хулиганским действиям быстро разобрались, сейчас идет разбирательство, молодые люди и их родители принесли свои извинения», — говорится в сообщении.

Они отметили, что информация о погромах в селе и связанных с ними побегах является ложной.

«Мы со всей ответственностью заявляем, что указываемые в публикациях сведения о притеснениях, предвзятом отношении казахов к курдам, ограблениях, якобы людях, бежавших от каких-то мнимых погромов, являются абсолютной ложью и провокацией. Никто в селе не пострадал, имущество людей в целости, жители никуда не убегали и не выезжали и спокойно живут и работают. Принимаем это как преступную спекуляцию на случившееся событие и требуем прекратить этот обман», — заявили представители ассоциации курдов.

Напомним, 11 августа в 1.30 в Таласский РОП поступило

сообщение по факту хулиганских действий, произошедших в селе Каскабулак Таласского района Жамбылской области. Сотрудниками департамента полиции (ДП) Жамбылской области были задержаны 14 человек, передвигавшихся на трех автомашинах. Начато досудебное расследование по статье 293 (хулиганство) УК РК. В областном ДП тогда заверили, что «ситуация стабильная, других нарушений общественного порядка не зафиксировано».