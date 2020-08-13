Окончательные итоги выборов депутатов в сенат опубликовала ЦИК РК

Нур-Султан. 13 августа. КазТАГ — Окончательные итоги выборов депутатов в сенат опубликовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РК, сообщает пресс-служба Центризбиркома.

«13 августа состоялось заседание ЦИК РК по вопросу установления и опубликования итогов выборов депутатов сената парламента РК, состоявшихся 12 августа. (…) Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров доложил, что на основании протоколов областных, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента избирательных комиссий о результатах подсчета голосов по выборам депутатов сената парламента выборы признаны состоявшимися в 14 областях РК, в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

По данным ЦИК, из 3069 выборщиков приняли участие в голосовании 2889, или 94,1% от общего числа выборщиков.

«Из общего числа избирательных бюллетеней недействительными признаны 15 избирательных бюллетеней», — следует из сообщения.

По итогам дня голосования депутатами сената парламента РК избраны:

от Акмолинской области – Бекенов Нурлан Жексембаевич, 1961 года рождения, председатель Ревизионной комиссии по Акмолинской области;

от Актюбинской области – Каниев Бауыржан Нуралиевич, 1958 года рождения, аким Шалкарского района Актюбинской области;

от Алматинской области – Дюсембинов Султан Мырзабекович, 1959 года рождения, секретарь Алматинского областного маслихата;

от Атырауской области – Лукпанов Сагындык Есенгалиевич, 1960 года рождения, управляющий директор-член правления ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc»;

от Восточно-Казахстанской области – Булавкина Ольга Александровна, 1972 года рождения, аким Бородулихинского района;

от Жамбылской области – Орынбеков Бекболат Серикбекович, 1957 года рождения, первый заместитель акима Жамбылской области;

от Западно-Казахстанской области – Рысбекова Ляззат Туякбаевна, 1976 года рождения, финансовый директор ЧУ «Уральский гуманитарный колледж»;

от Карагандинской области – Ершов Сергей Михайлович, 1960 года рождения, депутат сената парламента РК;

от Костанайской области – Карплюк Сергей Алексеевич, 1968 года рождения, заместитель акима Костанайской области;

от Кызылординской области – Альназарова Акмарал Шарипбаевна, 1971 года рождения, первый заместитель председателя областного филиала партии Nur Otan;

от Мангистауской области – Алдашев Суиндик Тасеменович, 1963 года рождения, первый вице-президент АО «Каражанбасмунай»;

от Павлодарской области – Нухулы Алтынбек, 1962 года рождения, ректор Павлодарского государственного педагогического университета;

от Северо-Казахстанской области – Перепечина Ольга Валентиновна, 1967 года рождения, депутат сената парламента РК;

от Туркестанской области – Бектаев Али Абдикаримович, 1962 года рождения, депутат сената парламента РК;

от Нур-Султана – Куришбаев Ахылбек Кажигулович, 1961 года рождения, председатель правления АО «Казахский агротехнический университет имени С.Сейфуллина»;

от Алматы – Макежанов Султанбек Алмасбекович, 1961 года рождения, аким Медеуского района Алматы;

от Шымкента – Капбарова Айгуль Жарылкасыновна, 1975 года рождения, депутат сената парламента РК.

«За процедурой голосования и подведением итогов выборов осуществляли наблюдение 242 местных и пять международных наблюдателей. Выборы были проведены с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению санитарной безопасности избирательного процесса с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионах», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 12 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении на 12 августа 2020 года выборов депутатов сената. Выдвижение кандидатов в депутаты сената стартует 13 июня и завершится 12 июля. На проведение выборов из республиканского бюджета выделяют Т254,7 млн.

25 июня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РК установила размеры покрываемых за счет госбюджета расходов кандидатов в сенаторы. Косвенные выборы в сенат будут проходить через сайт Центризбиркома.

13 июля стало известно, что 94 человека выдвинули свои кандидатуры на выборы в казахстанский сенат.

24 июля в ЦИК РК сообщили, что 58 из выдвинутых 94 кандидатов в сенат зарегистрированы в Казахстане.

12 августа Центризбирком Казахстана представил предварительные итоги выборов в сенат.