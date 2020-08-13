Алматы. 13 августа. КазТАГ — За полгода солнечно-ветровая энергия составили 10% мирового производства электричества, сообщает Reuters.

«В докладе независимого аналитического центра по климату Ember говорится, что ветряные турбины и солнечные батареи произвели рекордные 10% мировой электроэнергии в первой половине 2020 года, а использование угля для производства энергии снизилось», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что согласно докладу, в первой половине 2020 года производство солнечной и ветровой энергии выросло на 14% по сравнению с тем же периодом 2019 года, а производство энергии за счет сжигания угля сократилось на 8,3%. Общий спрос на электроэнергию упал на 3% за шесть месяцев из-за карантина по коронавирусу.

Несмотря на спад, угольные электростанции по-прежнему произвели 33% мировой электроэнергии за этот период.

Как сообщается, больше всего ветровой и солнечной энергии было произведено в Европе (21%), Великобритании (33%), Китае (10%) и США (12%).

Как отмечает издание, производство угля в США и Европе снизилось на 31% и 32% соответственно, а в Китае — всего на 2%.

При подготовке доклада Ember использовал данные из 48 стран, на которые приходится 83% мирового производства электроэнергии.