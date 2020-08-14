Алматы. 14 августа. КазТАГ — На создание эффективной вакцины от коронавируса нужно не менее $100 млрд, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«По оценкам ВОЗ, миру потребуется потратить не менее $100 млрд на создание и производство эффективной вакцины против коронавируса. Об этом в четверг в ходе брифинга в Женеве заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус», — говорится в сообщении на официальном информационном ресурсе Организации Объединенных Наций «Новости ООН».

Глава ВОЗ привел оценочные данные Международного валютного фонда (МВФ), согласно которым пандемия обходится мировой экономике в $375 млрд в месяц. Совокупные убытки мировой экономики за два года по этим же оценкам превысят $12 трлн.

«Мир уже потратил триллионы на борьбу с краткосрочными последствиями пандемии. Только страны Большой двадцатки мобилизовали более $10 трлн в виде бюджетных стимулирующих мер для устранения и смягчения последствий пандемии. Это более чем в 3,5 раза выше суммы, которую мир потратил на борьбу с последствиями глобального финансового кризиса», — сказал Гебрейесус.

По его словам, «сейчас все задаются вопросом, как нам вернуться к нормальной жизни?»

«Я считаю, что нам следует говорить не о том, как мы собираемся вернуться назад, а о том, как мы будем двигаться вперед. А чтобы двигаться вперед, нам следует действовать сообща», — считает глава ВОЗ.

Гендиректор напомнил, что в апреле этого года ВОЗ при непосредственном участии мировых лидеров запустила глобальную инициативу международного сотрудничества по борьбе с пандемией.

«Всего через три месяца мы получили ощутимые результаты», – отметил он.

По словам главы ВОЗ, на сегодняшний момент девять экспериментальных вакцин проходят вторую или третью фазу клинических испытаний. Страны, представляющие почти 70% мирового населения, подключились к инициативе или выразили заинтересованность в своем участии.

«Это единственная глобальная платформа для обеспечения справедливого и равноправного распределения инструментов борьбы с COVID-19. Но, чтобы добиться успеха, проект нужно финансировать», — сказал Гебрейесус.

По его словам, в современном мире это самая выгодная инвестиция. Он отметил, что миру потребуется создать несколько вакцин разного типа, чтобы увеличить шансы на разработку оптимального подхода. Когда будет создана эффективная и универсальная вакцина, подчеркнул гендиректор, спрос на нее значительно превысит предложение.

«Мы живем в условиях глобализированной экономики, при которой страны зависят друг от друга в плане обмена товарами и услугами, при транспортировке и снабжении. Если мы не избавимся от вируса в самом отдаленном регионе Земли, мы не сможем восстановить мировую экономику в целом. Лучший шанс добиться успеха – это действовать сообща и проявлять солидарность», — резюмировал Гебрейесус.

Напомним, 11 августа стало известно, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции (КВИ).