На создателя Telegram-канала о протестах в Беларуси завели уголовное дело

Алматы. 14 августа. КазТАГ — На создателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило, который в последние дни стал центральным неофициальным источником информации о протестах в Беларуси, завели уголовное дело, сообщает ряд российских и белорусских СМИ.

«На основателя каналов NEXTA завели уголовное дело за организацию массовых беспорядков. По ней грозит до 15 лет лишения свободы», — сообщает известный российский Telegram-канал Mash.

Известно, что основатель Telegram-канала NEXTA — 22-летний Степан Путило, который, будучи гражданином Беларуси, проживает сейчас в Польше. МВД Беларуси объявило его в розыск.

«На основателя каналов NEXTA завели уголовное дело — до 15 лет лишения свободы. Если случайно встретите полковника Свирида (Максим Свирид, заместитель начальника главного управления уголовного розыска МВД Беларуси — КазТАГ) на улице — передавайте ему от нас привет! Форма привета — на ваше усмотрение», — прокомментировал информацию об уголовном преследовании сам Telegram-канал NEXTA.

Напомним, на президентских выборах в Беларуси действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов и по данным государственных экзит-полов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одним из первых поздравил своего белорусского коллегу с переизбранием на пост главы государства.

Значительная часть населения РБ не согласна с результатами выборов. В Минске и других городах Беларуси проходят масс овые протесты, в стране блокируют интернет, на этом фонде создатель Telegram Павел Дуров сообщил о том, что мессенджер включил в стране инструменты антицензуры.

На фоне происходящего Евросоюз призвал Минск к диалогу с народом и рассматривает возможность введения санкций в отношении белорусских властей. Санкции может ввести в отношении Минска и Вашингтон.

По последним данным, количество задержанных в ходе протестов Беларуси составило около 7 тыс. человек, граждане страны массово блокируют дороги, бастуют крупнейшие предприятия страны, бывшие служащие правоохранительных органов массово демонстрируют сцены выбрасывания служебной и военной формы в мусорные контейнеры или ее сжигания, заявляя о том, что не имеют отношения к действующим силовикам.

Как сообщалось ранее, власти Беларуси извинились перед народом за применение насилия, тысячи задержанных выходят на свободу, однако многим из них нужна медицинская и психологическая помощь после действий силовиков.

«Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко», — сообщили в белорусском Центризбиркоме 14 августа.