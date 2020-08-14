Нур-Султан. 14 августа. КазТАГ — Погода без осадков ожидается в пятницу лишь на юге Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Смещающийся в северо-восточном направлении Южный циклон, и связанные с ним фронтальные разделы, сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана. Местами пройдут дожди, на востоке – сильные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Лишь юг страны будет находиться в поле повышенного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на севере и в центре – туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура днем +19+21, ночью +10+12.

В Алматы переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 12 метров в секунду. Температура днем +28+30, ночью +18+20.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +32+34, ночью +16+18.

В Восточно-Казахстанской области дождь с грозой, возможен град, шквал, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +10+15.

В Акмолинской области дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +18+23, ночью +7+12.

В Актюбинской без осадков, шквал, ветер 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +13+18.

В Атырауской области дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +27+32, ночью +16+21.

В Жамбылской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +13+18.

В Северо-Казахстанской области днем без осадков, ночью кратковременный дождь, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +16+21, ночью +9+14.

В Туркестанской области без осадков, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +31+36, ночью +17+22.

В Кызылординской области без осадков, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +31+36, ночью +15+20.

В Западно-Казахстанской дождь с грозой, град, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +23+28, ночью +10+15.

В Костанайской области днем дождь с грозой, ночью без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +18+23, ночью +7+12.

В Карагандинской области дождь с грозой, возможен град, туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +17+22, ночью +8+13.

В Алматинской области днем без осадков, ночью дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +27+32, ночью +16+21.

В Мангистауской области без осадков. Днем +27+32, ночью +18+23.

В Павлодарской области дождь с грозой, возможен туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +16+21, ночью +10+15.

«В ближайшие сутки в связи с прогнозом дождей, местами сильных, на отдельных горных реках востока и юго-востока республики возможны подъемы уровня воды. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — предупредили синоптики.