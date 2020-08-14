Токаев поручил обеспечить поддержку экспортных возможностей товаропроизводителей РК

Нур-Султан. 14 августа. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министру торговли и интеграции Бахыту Султанову обеспечить поддержку экспортных возможностей товаропроизводителей РК, сообщает Акорда.

«Токаев заслушал отчет Султанова об итогах работы торгового ведомства, а также о потенциальных возможностях и перспективах развития торговли до 2025 года. Ознакомившись с представленной информацией, глава государства дал ряд конкретных поручений. В частности, была отмечена необходимость восстановления и дальнейшего развития торговой отрасли с выходом на внешние рынки. Важными задачами, по мнению президента, являются поддержка экспортных возможностей отечественных товаропроизводителей и создание условий для обеспечения внутреннего рынка качественной и безопасной продукцией через систему развития технического регулирования и защиты прав потребителей», — говорится в сообщении в пятницу.