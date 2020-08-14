Власти Алматы готовятся к негативному развитию эпидситуации в осенне-зимний период

Алматы. 14 августа. КазТАГ – Власти Алматы готовятся к негативному развитию эпидемиологической ситуации в осенне-зимний период, сообщает пресс-служба акима города.

«Администрацией города ведется всесторонняя подготовка города к негативному развитию эпидемиологической ситуации в осенне-зимний период», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Как заверил руководитель управления общественного здоровья (УОЗ) Алматы Камалжан Надыров, служба скорой медицинской помощи полностью готова к приему обращений.

«На передовой в службе скорой медицинской помощи задействовано более 3 тыс. человек, это 180 бригад, в том числе 365 врачей, 1388 фельдшеров. Здесь важно отметить, что служба скорой помощи готова к осенне-зимнему периоду. Нами прогнозируется, что в пик служба сможет госпитализировать до 500 пациентов в сутки. Ожидается поступление дополнительно 55 машин скорой помощи», — сказал Надыров.

Вместе с тем, по данным городских властей, на сегодняшний день в работе скорой помощи наблюдается снижение нагрузки. Количество обращений и вызовов за последний месяц уменьшилось с 2,2 тыс. до 1,4 тыс. по I-III категориям и с 280 до 170 по IV категории срочности. Отмечается, что ранее в пик заболеваемости скорая помощь получала до 8 тыс. обращений в сутки, и на каждый второй бригада выезжала на дом к пациенту.

«В начале июля 50% всех обращений были пациенты с подозрением на коронавирус. Сегодня в структуре вызовов мы отмечаем снижение количества обращений по причине ОРВИ, пневмонии и коронавируса. Это не более 10% от числа всех вызовов», — заверил глава УОЗ.

Также сообщается, что на дому под медицинским контролем сегодня находятся 906 человек, в том числе бессимптомные – 498 и 408 пациентов с симптомами коронавирусной инфекции (КВИ) в основном с легкой степенью тяжести.

«За последний месяц число данной категории пациентов снизилось почти в три раза. В пик лечение на дому получало более 2450 пациентов. На уровне ПМСП (первичной медико-санитарной помощи – КазТАГ) также уменьшилось количество обращений с КВИ и пневмонией в поликлинику на 36%. В середине июля в поликлиники города обращалось более 1,3 тыс. пациентов, сегодня в поликлиники с подозрением на КВИ в сутки обращаются менее 450 пациентов», — сказал Надыров.