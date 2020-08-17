Казахстан одобрил протокол о преобразовании консульства в Астрахани в генконсульство

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Нур-Султан. 17 августа. КазТАГ – Казахстан одобрил протокол о преобразовании консульства в российском городе Астрахань в генеральное консульство, передает корреспондент агентства.

«Консульство Республики Казахстан в городе Астрахани, Российская Федерация, преобразуется в генеральное консульство», — говорится в протоколе к соглашению с Россией, одобренном правительством Казахстана.

Согласно документу, консульский округ генконсульства Казахстана в Астрахани включает в себя территории Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской и Саратовской областей России.

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