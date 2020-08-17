Платить компенсации всем врачам, контактировавшим с больными КВИ, невозможно – минздрав РК

Нур-Султан. 17 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Выплачивать компенсации всем врачам, контактировавшим с больными коронавирусной инфекцией (КВИ), невозможно, заявил официальный представитель министерства здравоохранения Багдат Кожахметов.

«Каждый врач в Казахстане и вообще во всем мире контактировал в той или иной степени с носителями COVID-19 и все врачи, потому что это их профессия, подвержены этой опасности – опасности не только заразиться COVID-19, но и любой другой болезнью и поэтому позиция министерства в этом случае такая, что выплачивать всем компенсации в данном случае, наверное, невозможно, потому что есть определенные параметры бюджета. Поэтому минздрав прежде всего выплачивает премии и надбавки тем медицинским работникам, которые находятся буквально на передовой», — заявил Кожахметов на брифинге в понедельник.

При этом он, сославшись на министра здравоохранения, пояснил, что когда случился всплеск заболеваемости коронавирусом и пневмонией, многие врачи, которые не являются инфекционистами, не захотели идти работать в провизорные центры, и в связи с этим было принято решение ввести компенсации.

Напомним, 2 апреля вице-министр финансов Берик Шолпанкулов заявил, что Т40,6 млрд выделяется на стимулирование работников здравоохранения, задействованных в системе проведения карантинных мер. Размеры надбавок будут, по его словам, определяться по группам риска. Первая группа риска – «очень высокая». К ней отнесут врачей, средних и младших медработников инфекционных стационаров, включая отделения реанимации в размере 20 месячных зарплатных показателя (МЗП) или Т850 тыс. на одного работника. Во вторую группу риска входят врачи, средние и младшие медработники провизорных стационаров и скорой медицинской помощи. Их надбавка — в размере 10 МЗП. Третья группа риска – врачи, средние и младшие медработники карантинных стационаров, санитарные врачи, водители «скорой помощи» и другие — в размере пяти МЗП. Надбавки охватят 26,3 тыс. человек, утверждал Шолпанкулов.

30 июля правительство опубликовало заявление, в котором было сказано, что премьер-министр Аскар Мамин поручил министерству труда и социальной защиты населения обеспечить страхование здоровья и жизни медицинских работников. В частности, утверждалось, что в случае заболевания коронавирусной инфекцией медработника единовременные социальные выплаты из государственного фонда социального страхования составят Т2 млн, а в случае смерти – Т10 млн.