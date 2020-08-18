Не звать гостей и не проводить поминки с участием родных призвал наиб имам мечети Алматы

Алматы. 18 августа. КазТАГ – Не звать гостей и не проводить поминки с участием родных призвал наиб имам центральной мечети Алматы Ермек Кокрекбаев, сообщает пресс-служба акима города.

«Сейчас нельзя расслабляться, несмотря на послабление. Необходимо избегать массового скопления людей, не собираться группами, (не – КазТАГ) проводить поминки среди родных, не звать гостей. При предыдущих послаблениях многие из нас расслабились, болезнь распространилась, и мы потеряли выдающихся личностей нашего общества. Мы не должны допустить этого снова. Для этого нужно строго придерживаться правил и мер защиты. Проводить поминки и почтение памяти умерших рекомендуется в кругу близких людей», — сказал Кокрекбаев.

Он призвал горожан продолжать соблюдать санитарные требования, носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки и использовать кожные антисептики.