Алматы. 19 августа. КазТАГ — Казахстанская вакцина от COVID-19 может быть применена на людях-добровольцах, сообщает пресс-служба Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС).

«На базе лаборатории фармакологических испытаний территориального филиала НЦЭЛС города Алматы завершены доклинические исследования казахстанской инактивированной вакцины против COVID-19 (QazCovid-in®️). (…) Результаты доклинического этапа исследования показали, что отечественная вакцина против COVID-19 не является токсичной и может быть применена на людях-добровольцах в дальнейших клинических испытаниях», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что вакцина была тщательно проверена на безопасность и токсическое воздействие на организм животных при введении больших доз. Кроме того, в рамках данного исследования установлено отсутствие аллергической реакции и раздражающего действия в месте введения.

Как сообщается, помимо общих методов исследования, уровень безопасности вакцины был подтвержден гематологическими и биохимическими показателями крови, также дана оценка влияния вакцины на работу внутренних органов животных.

«Для полной оценки безопасности и эффективности новой вакцины необходимы дальнейшие широкомасштабные клинические исследования, чтобы она могла применяться для вакцинирования казахстанцев. Только после проведения всех этапов исследования можно будет говорить о полной безопасности вакцины», — сообщила заведующая алматинской лабораторией фармакологических испытаний РГП на ПХВ «НЦЭЛС и МИ» ККК и БТУ МЗ РК Валентина Шнаукшта.

В НЦЭЛС напомнили, что ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала разработку казахстанских ученых и включила ее в перечень вакцин-кандидатов против COVID-19, которым разрешены доклинические исследования.

«Инактивированную вакцину разработали сотрудники Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности комитета науки МОН РК. По данным ведомства, ее создали на основе штамма вируса, выделенного у заболевших на территории Казахстана», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 18 мая сообщалось, что казахстанские ученые начали испытания вакцины против COVID-19 собственной разработки.