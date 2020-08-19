Нур-Султан. 19 августа. КазТАГ – Власти Казахстана отказались от планов снижения размера штрафов за отсутствие масок, передает корреспондент агентства.

«Действующие штрафные санкции за нарушение масочного режима, предусмотренные статьей 425 (нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) КоАП, являются актуальными, снижение его размера государственными органами не обсуждается», — сообщили в пресс-службе министерства юстиции в среду.

Ранее – 5 августа минюст опубликовал на портале «Открытые НПА» электронного правительства концепцию проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», в котором предлагал снизить размеры штрафов с Т83 340 до Т1778 за отсутствие масок. В министерстве юстиции тогда пришли к выводу, что действующий размер штрафов является «непосильным для граждан», в итоге предложено указанное нарушение в статье 425 КоАП РК оговорить отдельно и за первое нарушение масочного режима наказывать штрафом в Т1778, а за повторное – штрафом в Т3556. Из той же концепции стало известно, что штрафы за отсутствие масок в Казахстане оказались в разы больше, чем в России и ряде соседних стран. По состоянию на 19 августа указанная концепция на портале «Открытые НПА» уже отсутствует, однако агентство КазТАГ сохранило не только скриншоты, но и полностью веб-страницу концепции с приложенной документацией.

Напомним, 30 июля постановлением главного государственного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой казахстанцев обязали носить маски на улицах. В тот же день министр здравоохранения Алексей Цой подтвердил, что ношение масок на улице является обязательным для лиц всех возрастов, включая грудных младенцев, однако уже 1 августа он внес изменения в приказ от 5 июля 2020 года «О некоторых вопросах организации и проведения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий», в результате чего детям до пяти лет в Казахстане разрешили не носить маски.

3 августа известный казахстанский юрист Роман Подопригора сообщил, что по статье 425 (нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) КоАП РК, предусматривающей наказание за отсутствие масок, дети и их родители ответственности не несут.

4 августа министр здравоохранения Алексей Цой разрешил не носить маски людям, имеющим медицинские противопоказания.